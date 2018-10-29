أمير عسير يدشن عدداً من المشروعات التنموية بمحافظة تنومة

محمد بن طحيطح(صدى):

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير اليوم، عدداً من المشروعات التنموية في محافظة تنومة بأكثر من ٧٠ مليون ريال، وذلك خلال زيارة سموه التفقدية لمحافظتي النماص وتنومة.

وفور وصول سمو أمير منطقة عسير مقر الحفل في استراحة البلدية بالمحافظة ، عقد سموه اجتماعاً مع أعضاء المجلس المحلّي والبلدي بالمحافظة ، حيث استعرض المجلس العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ، جاء في مقدمتها تعثّر مشروع طريق منصبة الذي يربط محافظة تنومة بمركز منصبة، بطول ٧٠ كيلو متر ، وكذلك تعثّر ما تبقى من ازدواج عقبة القامة التي تربط بين محافظتي النماص وتنومة، بالإضافة إلى استكمال مشروع مبنى الدفاع المدني بالمحافظة.

كما تم خلال الإجتماع مناقشة رفع السعة السريرية للمستشفى العام بتنومة إلى ٢٠٠ سرير، وتوفير التخصصات المطلوبة، والتجهيزات الطبية، إلى جانب مناقشة ايجاد نادي رياضي، ومنشآت رياضية، وكذلك الحاجة إلى تفعيل دور وزارة الإسكان بالمحافظة.

بعد ذلك بديء الحفل الخطابي المعدّ بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم, ثم ألقى محافظ تنومة مسفر بن حامد آل محضي كلمة رحب فيها بسمو أمير منطقة عسير في المحافظة ، مبيناً أن محافظة تنومة حظيت كغيرها من المحافظات بالعديد من المشروعات التنموية في شتى المجالات، حتى أصبحت في مصاف محافظات المملكة تطوراً ونماءً، ومقصداً للزوار والسياح من داخل المملكة وخارجها بفضل ما حباها الله من جمال الطبيعة وأجواء معتدلة، ثم استمع سموه والحضور إلى قصيدة شعرية بهذه المناسبة.

عقب ذلك دشّن سمو الأمير فيصل بن خالد عدد من المشروعات التنموية في المحافظة بتكلفة بلغت أكثر من ٧٠ مليون ريال، شملت مشروعات تعليمية بقيمة ( ١٨.١٢٦.٨٧١.٠٨ )ريال ، ومشروعات صحية بقيمة ( ١٦.٣٩٧.٨٣٩ ) ريال ، ومشروع مبنى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقيمة ( ٣.٩٦٩.٨٣٣.٤٠ ) ريال، إضافة إلى المشروعات البلدية الجاري تنفيذها بالمحافظة والتي بلغت تكلفتها أكثر من ٢٧ مليون ريال، وتشمل مشاريع سفلتة وأرصفة وإنارة وطرق، ومشاريع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار ، ومشاريع إنشاء وصيانة وتطوير الحدائق والمتنزهات.

وفي ختام زيارة سمو أمير منطقة عسير لمحافظة تنومة تسلّم سموه هديّة تذكارية من محافظ تنومة بهذه المناسبة.

حضر الحفل معالي نائب وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالله بن علي بن ملفي ، وسعادة وكيل إمارة منطقة عسير المهندس خالدبن عبدالله الربيعة، ورؤساء المراكز التابعة لمحافظة تنومة ومشايخ القبائل، ومديري الإدارات الحكومية بالمنطقة.