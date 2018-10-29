بالفيديو.. عبدالله بهمن يرد على التعليقات الساخرة بعد عرضه الزواج على ياسمين صبري

أماني الغامدي(صدى):

رد النجم الكويتي عبدالله بهمن، اليوم الإثنين، على الساخرين منه بعد عرضه الزواج على النجمة المصرية ياسمين صبري.

وقال عبدالله بهمن في مقطع فيديوعبر ” سناب شات ” إنه لا يكترث بأصحاب التعليقات الساخرة، فهو كان يمزح فقط، ولم يقم فعلياً بطلب الزواج منها أو حتى الحديث المباشر معها حتى عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف أنه إذا كان فعلاً يريد الزواج من ياسمين صبري، كان سيطلبها للزواج بالفعل ويصطحبها للإقامة في منزله، مؤكداً قدرته على القيام بذلك في أي وقت.