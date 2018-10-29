بالصور.. الكشف عن سيارة بورش كاريرا المقلدة يصعب تصديق واقعيتها

أميرة خالد(صدى):

إذا لم تشاهد بورش كاريرا GT في حياتك سابقاً، هل كنت ستصدق أن هذا التقليد لها حقيقي؟، نأمل أن الحال لن يكون كذلك، بإستثناء إذا ما كنت تنظر إليها من مسافة بعيدة.

السيارة حالياً معروضة للبيع على إيباي في المملكة المتحدة ومطلوب مقابلها 12,995 جنيه استرليني (62,550 ريال سعودي)، دون ذكر الإعلان كامل مواصفاتها مع التأكيد على أنها أمضت أغلب الوقت في المرآب.

مع ذلك، يمكننا التأكيد على أن السيارة لا تمتلك محرك 5.7 لتر V10 مثل كاريرا GT الحقيقية التي قوتها 612 حصان وعزم دورانها 590 نيوتن.متر مع جير يدوي 6 سرعات، حيث أن هكذا محرك ستكون تكلفته أغلى من سعرها.

بورش منحت كاريرا GT الأصلية مقصورة فخمة، مواد عالية الجودة، مميزات مثل مكيف هواء، مثبت سرعة، نوافذ تعمل كهربائياً، نظام صوتي فاخر وغيره.

هذه السيارة المقلدة على ناحية أخرى، معدومة من كل ذلك، الاستثناء الوحيد ربما يكون لوحة القيادة مع كتابة Carrera بخط كبير.

الجدير بالذكر أن السيارة المقلدة التي لا نعرف نوع طرازها الأصلي، مكتوب على خلفيتها أن نوعها كاريرا GT RS، وهي نسخة من كاريرا لم تصنعها بورش في الواقع أصلاً.