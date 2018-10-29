وظائف لحملة البكالوريوس في شركة موبايلي

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت شركة موبايلي وظائف لذوي الخبرة من حملة البكالوريوس، للعمل في مدينة الرياض، بمسمى (أخصائي مهني الباقات الصوتية مسبقة الدفع، ومدير الباقات الصوتية المفوترة، وأخصائي مهني التسويق الفني)، وذلك وفقاً للمسميات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

وأوضحت الشركة أن الوظائف: أخصائي مهني الباقات الصوتية مسبقة الدفع (Postpaid Voice Propositions Specialist Professional)- مدير الباقات الصوتية المفوترة (Director Prepaid Voice Propositions)-أخصائي مهني التسويق الفني (Technical Marketing Specialist Professional).

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