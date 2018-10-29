  • الإثنين 29

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. الوظائف
  3. وظائف شاغرة للرجال في بترومين نيسان بشروط

وظائف شاغرة للرجال في بترومين نيسان بشروط

وظائف شاغرة للرجال في بترومين نيسان بشروط
فاطمة المالكي(صدى):

نشرت شركة بترومين نيسان، وكيل نيسان المعتمد في جميع أنحاء المملكة، وظائف شاغرة للرجال بمدينة الرياض، للعمل بالمسميات التالية: مهندس استقبال، وفنيين سيارات، وبائع قطع غيار.
وتابعت أن المقابلة تبدأ اليوم الإثنين الموافق 2018/10/29م وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 2018/10/30م من الساعة 9:00 صباحًا حتى الساعة 4:00 عصرًا، في صالة عرض بترومين نيسان بمدينة الرياض، فرع قرطبة.
الشروط:
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو أحد أبناء المواطنات.
2- حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو دبلوم ميكانيكا سيارات.
3- يفضّل خبرة بمجال السيارات.
4- قراءة وكتابة اللغة الإنجليزية بشكل متوسط.
موعد المقابلة:
– تبدأ المقابلة اليوم الاثنين الموافق 2018/10/29م، من الساعة 9:00 صباحًا حتى الساعة 4:00 عصرًا، وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 2010/10/30م.
مكان المقابلة:
– مدينة الرياض – صالة عرض بترومين نيسان – فرع قرطبة.


الوسوم:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *