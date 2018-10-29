وظائف شاغرة للرجال في بترومين نيسان بشروط

فاطمة المالكي(صدى):

نشرت شركة بترومين نيسان، وكيل نيسان المعتمد في جميع أنحاء المملكة، وظائف شاغرة للرجال بمدينة الرياض، للعمل بالمسميات التالية: مهندس استقبال، وفنيين سيارات، وبائع قطع غيار.

وتابعت أن المقابلة تبدأ اليوم الإثنين الموافق 2018/10/29م وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 2018/10/30م من الساعة 9:00 صباحًا حتى الساعة 4:00 عصرًا، في صالة عرض بترومين نيسان بمدينة الرياض، فرع قرطبة.

الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو أحد أبناء المواطنات.

2- حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو دبلوم ميكانيكا سيارات.

3- يفضّل خبرة بمجال السيارات.

4- قراءة وكتابة اللغة الإنجليزية بشكل متوسط.

موعد المقابلة:

– تبدأ المقابلة اليوم الاثنين الموافق 2018/10/29م، من الساعة 9:00 صباحًا حتى الساعة 4:00 عصرًا، وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 2010/10/30م.

مكان المقابلة:

– مدينة الرياض – صالة عرض بترومين نيسان – فرع قرطبة.