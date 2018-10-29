تعرّف على حالة الطقس المتوقعة على المملكة غدًا الثلاثاء

الرياض(صدى):

أوضحت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء على مناطق المملكة.

وأشارت إلى أن سيستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة.

كما يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي: الشرقية، الرياض.