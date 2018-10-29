” تعليم عفيف ” تعلن عن وظائف شاغرة للرجال
يتوافر لدى إدارة التعليم بمحافظة عفيف عدد من الوظائف الشاغرة تحت مسمى ” حارس أمن ” ، وذلك في إطار إتاحة الإدارة لفرص توظيف الحراس على مؤسسة إسناد للحراسات الأمنية، على أن يتوافر لدى المتقدمين الشروط التالية:
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- أن لا يقل عمره عن (30) عامًا، ولا يزيد على (55) عامًا لمدارس البنين.
3- أن لا يقل عمره عن (35) عامًا، ولا يزيد على (55) عامًا لمدارس البنات.
4- الشهادة الإبتدائية، ويفضل من لديه مؤهل أعلى.
5- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
6- خلو سجلات المتقدم من السوابق لدى الجهات الأمنية.
7- أن يكون لائقاً صحيًّا (شهادة طبية.)
8-أن يكون قد أنهى التدريب والتأهيل.
9- ألا يكون مرتبطًا بوظيفة أخرى أو مسجل بالتأمينات الاجتماعية.
10- الالتزام بالسلوك العام والضوابط التي تفرضها الجهة المستفيدة أو تتطلبها أهمية وخصوصية الموقع.
11- التقيد بالزي المحدد لأداء العمل الأمني.
12- أيام العمل (6) أيام في الأسبوع.
13-ساعات العمل (8) ساعات يوميًا.
14- الراتب الشهري يحدد عند المقابلة.
15- العمل في أي مدرسة تحددها الشركة أو إدارة التعليم.
وأوضحت الإدارة أن على الراغبين بالتقديم إرسال الطلبات على البريد الإلكتروني [email protected]، وتتضمن المستندات التالية:
1- صورة من الهوية الوطنية مكتوب عليها مافظة عفيف ورقم الإتصال.
2-نموذج التسجيل في قوائم ساعد.
3-شهادة المؤهل الدراسي.
4- شهادة خبرة أن وجدت.
5-سيرة ذاتية للمتقدم.
وأشارت الإدارة إلى أن التقديم متاح بدءًا من الاثنين الموافق 20/ 2/ 1440هـ ويستمر إلى يوم الخميس الموافق 23/ 2/ 1440هـ.
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