” تعليم عفيف ” تعلن عن وظائف شاغرة للرجال

علي القحطاني(صدى):

يتوافر لدى إدارة التعليم بمحافظة عفيف عدد من الوظائف الشاغرة تحت مسمى ” حارس أمن ” ، وذلك في إطار إتاحة الإدارة لفرص توظيف الحراس على مؤسسة إسناد للحراسات الأمنية، على أن يتوافر لدى المتقدمين الشروط التالية:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- أن لا يقل عمره عن (30) عامًا، ولا يزيد على (55) عامًا لمدارس البنين.

3- أن لا يقل عمره عن (35) عامًا، ولا يزيد على (55) عامًا لمدارس البنات.

4- الشهادة الإبتدائية، ويفضل من لديه مؤهل أعلى.

5- أن يكون حسن السيرة والسلوك.

6- خلو سجلات المتقدم من السوابق لدى الجهات الأمنية.

7- أن يكون لائقاً صحيًّا (شهادة طبية.)

8-أن يكون قد أنهى التدريب والتأهيل.

9- ألا يكون مرتبطًا بوظيفة أخرى أو مسجل بالتأمينات الاجتماعية.

10- الالتزام بالسلوك العام والضوابط التي تفرضها الجهة المستفيدة أو تتطلبها أهمية وخصوصية الموقع.

11- التقيد بالزي المحدد لأداء العمل الأمني.

12- أيام العمل (6) أيام في الأسبوع.

13-ساعات العمل (8) ساعات يوميًا.

14- الراتب الشهري يحدد عند المقابلة.

15- العمل في أي مدرسة تحددها الشركة أو إدارة التعليم.

وأوضحت الإدارة أن على الراغبين بالتقديم إرسال الطلبات على البريد الإلكتروني [email protected]، وتتضمن المستندات التالية:

1- صورة من الهوية الوطنية مكتوب عليها مافظة عفيف ورقم الإتصال.

2-نموذج التسجيل في قوائم ساعد.

3-شهادة المؤهل الدراسي.

4- شهادة خبرة أن وجدت.

5-سيرة ذاتية للمتقدم.

وأشارت الإدارة إلى أن التقديم متاح بدءًا من الاثنين الموافق 20/ 2/ 1440هـ ويستمر إلى يوم الخميس الموافق 23/ 2/ 1440هـ.