الحوثيون يزرعون ألغامًا على شكل أشجار في مزارع اليمنيين

فهمي محمد(صدى):

تستمر جرائم مليشيا الحوثي الإرهابية ضد المدنيين في اليمن، وذلك بزرع ألغامًا وعبوات ناسفة على شكل أشجار النخيل في مزارع المواطنين اليمنيين.

وأوضح المركز الإعلامي لألوية العمالقة لجبهة الساحل في الجيس اليمني، أن الفرق الهندسية اكتشفت العبوات الناسفة في مزارع مواطنين يمنيين بالقرب من كيلو في الحديدة، ومن ثم أبطلت مفعولها.

وفي ذات السياق، فقد نزعت الفرق الهندسية التابعة لألوية العمالقة عشرات الآلاف من تلك الألغام وإبطال مفعول آلاف العبوات الناسفة التي زرعها الحوثيون بين المدنيين.

يُذكر أن الميليشيات الحوثية زرعت مئات الآلاف من الألغام والعبوات الناسفة في الساحل الغربي، أودت بحياة المئات من المدنيين.