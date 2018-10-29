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بعد إحيائها حفل زفاف.. هذا ما حدث لأحلام في المملكة

بعد إحيائها حفل زفاف.. هذا ما حدث لأحلام في المملكة
أماني الغامدي(صدى):

اختتمت الفنانة الإماراتية أحلام زيارتها القصيرة للمملكة بأداء مناسك العمرة، إذ شاركت متابعيها على تطبيق ” إنستجرام ” بصورة للكعبة المشرفة من داخل المسجد الحرام.
ونشرت أحلام أيضًا عبر خاصية ” ستوريز ” صورة للكعبة وعلقت عليها بقولها: ” لبيك اللهم عمرة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم .. وتُب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ”
وأثارت أحلام ضجة كبيرة بين متابعيها عندما شاركت جمهورها مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على ” سناب شات ” ، كشفت فيه عما حدث معها خلال زيارتها للمملكة، وذلك بعد إحيائها لحفل زفاف، لافتة إلى أنها تعاني من الجوع في ” بلد الكرم ” .
وتابعت مازحة بأنها لم تتناول الطعام منذ وصولها رغم أنها في بلد الكرم، ثم عادت ونشرت لقطات من العشاء الفخم الذي تم إعداده لها في أحد المطاعم.


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