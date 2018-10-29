تعليم جازان: فتح باب الترشح للعمل في الإشراف التربوي

تركي السالم(صدى):

فتحت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، اليوم الإثنين، باب الترشح للعمل في مجال الإشراف التربوي في عدد من التخصصات وفقاً للتشكيلات الإشرافية المعتمدة من قبل وزارة التعليم.

وأبلغت الإدارة جميع المدارس بآلية وضوابط الترشيحات للمقاعد الإشرافية، وذلك من أجل سد احتياج الإدارة ومكاتب التعليم التابعة لها من المشرفين والمشرفات في جميع التخصصات، ولإتاحة المجال للراغبين من المتميزين.

ودعت الراغبين في الترشح التقيد بضوابط الترشيح المعتمدة وتسليم ملف الترشح لمكتب التعليم الذي تتبع له المدرسة مع ملاحظة أن أي ملف غير مكتمل سيستبعد صاحبه من الترشيح.

وأكدت الإدارة على أن آخر موعد لاستقبال ملفات المتقدمين لمكاتب التعليم هو 30 من الشهر الجاري.