جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي تنظم ورشة عمل للمتطوعين

محمد السعران(صدى):

نظمت ” جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي ” إحدى ” مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية ” لقاء تعريفيا وورشة عمل للمتطوعين من مجلس دبي للشباب ممن سيشاركون في بعض الجوانب التنظيمية لندوة دبي الدولية الرابعة عشرة للإبداع الرياضي، التي تنظمها الجائزة الرائدة التي تعد الأكبر من نوعها من حيث تعدد فئاتها وقيمة جوائزها والأولى على الإطلاق في مجال الإبداع في العمل الرياضي، وحضر اللقاء وورشة العمل ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي مدير الجائزة، وحمد جاسم وأحمد السويدي من مجلس دبي للشباب، حيث تم التأكيد خلال اللقاء على حرص الجائزة على دعم الشباب الرياضيين، وكذلك جميع شباب الوطن من خلال الجوائز المخصصة للمبدعين رياضيا أو من خلال تمكين الشباب للعمل وتولي مسؤوليات التنظيمية في بعض الفعاليات، وكذلك حرص الأمانة العامة للجائزة على التعاون مع مجلس دبي للشباب الذي يقوم بدور مهم لتمكين الشباب وزجهم في مختلف الفعاليات، سيما وأن شعار الدورة العاشرة للجائزة ومحور ندوة دبي الدولية الرابعة عشرة للإبداع الرياضي هو ” تمكين الشباب في المجال الرياضي كما تم في اللقاء وورش العمل التأكيد على أن نهج الجائزة يؤكد على نشر ثقافة الإبداع في العمل الرياضي وتمكين الشباب والناشئين، حيث تم في الدورة الماضية التعاون مع مدرسة دبي الوطنية واشراك عدد من طالباتها في بعض جوانب التنظيم، وكذلك تنظيم ورشة عمل لهن لزيادة خبراتهم في مجال تنظيم الفعاليات والملتقيات الرياضية، وتم في ورش العمل تقديم شرح واف عن الجائزة والدور الرائد الذي تقوم به لتطوير القطاع الرياضي في دولة الإمارات العربية المتحدة والوطن العربي والعالم، وكذلك عن دور ندوة الإبداع الرياضي في نشر ثقافة الإبداع الرياضي من خلال استضافة شخصيات رياضية إماراتية وعربية ودولية من القياديين والإداريين والرياضيين وممثلي مؤسسات رياضية دولية لتسليط الضوء على تجاربهم الناجحة والتحاور معهم لتحفيز العاملين في قطاعنا الرياضي على التميز والابداع وتكوين النموذج الذي يتناسب مع كل مؤسسة في قطاعنا الرياضي، إضافة إلى شرح بعض الجوانب التنظيمية التي سيعمل فيها المتطوعون

من مجلس دبي للشباب وعبر المتطوعون من مجلس دبي للشباب عن سعادتهم بنيل هذه الفرصة والتعرف عن قرب على عمل الجائزة الرائدة والجهود التي يتم بذلها من مجلس أمناء الجائزة والأمانة العامة سواء في مجال تكريم المبدعين من دولة الإمارات العربية المتحدة والوطن العربي والعالم، أو نشر ثقافة الإبداع والتميز في العمل الرياضي من خلال الندوات والملتقيات والمحاضرات، كما عبروا عن اعتزازهم بأن يكونوا جزءا من فريق العمل المكلف بتنظيم هذه الندوة التي سيشارك

ويتحدث فيها نخبة من قيادات الرياضة وأصحاب التجارب الرياضية الناجحة، وكذلك المؤسسات الدولية.