بالصور.. الأخضر تحت 19 عامًا يتأهل إلى كأس العالم 2019 في بولندا

نواف السالم(صدى):

تأهل المنتخب الوطني تحت ١٩ عامًا، إلى كأس العالم ٢٠١٩ في بولندا، بعد فوزه على استراليا بثلاث أهداف مقابل هدف وحيد، في نصف نهائي آسيا.

وأحرز الهدف الأول اللاعب تركي العمار، في الدقيقة الـ42من زمن المباراة، في حين أحرز اللاعب فراس البريكان الهدف الثاني في الدقيقة الـ 50 من زمن المباراة.

وتمكن اللاعب سعود عبد الحميد من إحراز الهدف الثالث لصالح الأخضر تحت الـ19 عامًا في الدقيقة الـ 82 من زمن المباراة.