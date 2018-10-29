بالصور.. الأخضر تحت 19 عامًا يتأهل إلى كأس العالم 2019 في بولندا
تأهل المنتخب الوطني تحت ١٩ عامًا، إلى كأس العالم ٢٠١٩ في بولندا، بعد فوزه على استراليا بثلاث أهداف مقابل هدف وحيد، في نصف نهائي آسيا.
وأحرز الهدف الأول اللاعب تركي العمار، في الدقيقة الـ42من زمن المباراة، في حين أحرز اللاعب فراس البريكان الهدف الثاني في الدقيقة الـ 50 من زمن المباراة.
وتمكن اللاعب سعود عبد الحميد من إحراز الهدف الثالث لصالح الأخضر تحت الـ19 عامًا في الدقيقة الـ 82 من زمن المباراة.
النخيش[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذا منتخبنا اللذي يرفع الراس ويستاهل التقدير والتشجيع عكس المنتخب الاول اللذي وجد كل دعم ودلال للاعبين ومع ذلك لم يقدم الصوره المشرفه لرياضه الوطن …اين هيئه الرياضه من تشجيع هذا المنتخب ومكافئته ومكافئه منتخبنا للاحتياجات الخاصه اللذي حصل على كاس العالم للمره الرابعه ولم نسمع عن تكريمه …