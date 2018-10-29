شقيقة هنا الزاهد تشعل مواقع التواصل بجمالها.. شاهد الشبه بينهما

أماني الغامدي(صدى):

خطفت فرح الزاهد، شقيقة الممثلة المصرية هنا، الأنظار بجمالها وبالشبه الكبير الذي يجمع بينها وبين شقيقتها.

أشعلت ” فرح ” مواقع التواصل الاجتماعي واحدثت ضجة بين متابعي شقيقتها بعد ساعات من نشرها صورة تجمعها بها على صفحتها على تطبيق ” انستغرام ” ، ونالت اعجاب الالاف منهم، وانهالت التعليقات التي اثنت على جمالها والشبه الكبير الذي يجمع بينهما.

وتساءل الجمهور عما اذا كانت فرح ستدخل في عالم الفن من خلال التمثيل والمشاركة في عدد من الأعمال الدرامية خلال الفترة المقبلة، وأكدوا أنها تتمتع بجمال باهر مثل شقيقتها.

وعلقت هنا على الصورة بطريقة طريفة قائلة: ” الداعم الاول لي اينما ذهبت، شتاء وصيف ” ، في اشارة إلى انها ترتدي ملابس صيفية بتوب تكشف بطنها ومن دون اكمام، بينما شقيقتها ترتدي معطفاً شتوياً فوق ملابسها ” .