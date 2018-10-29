مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة يقيم فعالية سرطان الثدي تحت شعار ” لاتصيرين الثامنة “

نايف السالم(صدى):

نظم مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة فعالية سرطان الثدي تحت شعار ( لاتصيرين الثامنة ) بالتعاون مع ادارة التثقيف الإكلينيكي بمكة المكرمة والمركز الصحي بالجموم يوم الاثنين 20 صفر 1440هـ

وذلك تزامناً مع اليوم العالمي لسرطان الثدي – ( 2018 ) –

وتضمن البرنامج ركن تعريفي وتثقيفي بالمرض ؛ واركان اخرى من اشرف منسوبات المركز وطالبات التدريب لقسم الخدمة الاجتماعية بالكلية الجامعيه بالجموم

وألقت الدكتورة اسراء أمين امام

كلمة تعريفية عن سرطان الثدي ،

و عن طريقة الكشف الذاتي والأعراض والآثار ، وطرق الوقاية ، والابتعاد عن المأكولات السريعه والاغذيه المشبعه بالزيوت ، كذلك تحدثت عن جهاز الفحص الماموجرام وأهمية الكشف المبكر للمرض

واختتم البرنامج بالشكر الجزيل للحضور على حسن الاستماع والاصغاء .. كما شكرت رئيسة القسم النسائي بمركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة استاذه ابتهال العامودي للطاقم الطبي المشارك وقدمت لهم شهادات شكر .