عشريني يغتصب فتاة ويقتلها بطريقة بشعة.. وهذا مافعله بجثتها!

واشنطن(صدى):

أقدم شاب عشريني على اغتصاب فتاة بعد حفل للهالوين بولاية ميتشجان الأمريكية، ثم ضربها حتى الموت ودفن جثتها عارية.

تعود التفاصيل عندما ارتدت فتاة تدعى ” تشيلسي بروك ” وتبلغ من العمر 22 عاما، ملابس تنكرية وتوجهت لحضور حفل الهالوين في أحد الملاهي الليلية بولاية ميتشجان، وهناك تعرفت على شاب يدعى ” دانيال كلاي “يبلغ من العمر 27 عاما.

واصطحب الشاب ضحيته إلى منزله واغتصبها ثم ضربها بطريقة مبرحة حتى الموت ودفن جثتها عارية تحت شجرة، وفقا لصحيفة ” ميرور ” البريطانية.

وحينما تغيبت الفتاة عن المنزل أبلغ والدها الشرطة بأنها مفقودة ووزع ملصقات في كل مكان، وأعلن عن مكافأة قدرها 17 ألف دولار لمن يجدها، وتم استجواب ضيوف الحفل لكنهم أكدوا أنها كانت مع رجل غريب، وبعد مرور أيام عثر عمال البناء على جثة عارية في الغابات بالقرب من مكان الاحتفال.

وبعد تشريح الجثة تبين أنها لـ” تشيلسي ” وكانت تعاني من كسور عدة في وجهها وباقي جسدها، وبالتحقيق في الأمر تم معرفة القاتل، حيث ذهب معها إلى الحفلة ثم اصطحبها إلى منزله وهناك اغتصبها.

أنكر الشاب فعلته في البداية وقال إن الفتاة طلبت منه أن يخنقها أثناء ممارسة العلاقة الحميمة، وعندما فعل ذلك ماتت بين يديه وحاول عمل إنعاش لها، ولكنها توفيت، ولكن المحكمة كذبته وقالت إن الفتاة تعرضت لضرب وكسور حتى الموت ما يعني أنه اغتصبها وقتلها.