سار: بدء حجز الرحلات بمحطة الجوف لدخولها الخدمة الأربعاء القادم

علي العنزي(صدى):

أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية ” سار ” ، اليوم الإثنين، عن فتح باب حجز تذاكر رحلات القطار الليلي من وإلى محطة الركاب بالجوف، مؤكدة أن المحطة ستدخل الخدمة يوم الأربعاء القادم الموافق 7 نوفمبر.

وبيّنت ” سار ” ، أن الحجز يتم من خلال موقعها الإلكتروني أو عبر تطبيق ” سار” ، أو من خلال مكاتب بيع التذاكر في المحطات ومراكز خدمة العملاء.

وأشارت ” سار ” ، إلى أن الرحلة المغادرة من محطة الرياض إلى الجوف مرورًا بالقصيم وحائل، ستكون كل أربعاء في الـــ9:30 مساءً، ولافتة إلى أن عدد الرحلات من وإلى الجوف سيزداد مستقبلاً بشكل تدريجي حسب الخطط التشغيلية للشركة.

وأوضحت أن تصميم مقصورات النوم في القطار الليلي متوافقة مع متطلبات المسافرين، حيث تتسع لأربعة ركاب كحد أقصى، وتحتوي جميع مقصورات النوم الخاصة، على خدمات وتجهيزات متعددة، تشمل وسائد وأغطية للنوم، وخدمات الإنترنت بالإضافة إلى حقيبة الضيافة، فضلا عن توفر فريق من المضيفين على متن القطارات لتقديم الخدمات طوال مدة الرحلة.