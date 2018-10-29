الألماني شفاينشتايغر لم يحدد قراره بشأن مستقبله حتى الأن

ماجد محمد(صدى):

لم يحدد نجم المنتخب الألماني السابق باستيان شفاينشتايغر، مستقبله، عقب المباراة الأخيرة في الموسم لفريقه شيكاغو فاير الأمريكي، والتي خاضها أمس الأحد.

وقال شفاينشتايغر عقب المباراة: سأتحدث مع زوجتي (نجمة التنس السابقة آنا إيفانوفيتش)، ثم أتخذ القرار.

وأضاف :أحب الأجواء هنا، وهو ما يشكل مؤشراً لاحتمالية تجديد اللاعب، البالغ من العمر 34 عاماً، تعاقده مع شيكاغو فاير، الذي انضم إليه في 2017، لمدة عام آخر.

ويذكر أن شفاينشتايغر سجل للفريق خلال عام 2018 أربعة أهداف، وصنع 11 هدفاً آخر.