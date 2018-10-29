” السياحة والتراث ” تكشف حقيقة وجود بئر تاريخية لمانع المريدي جنوب الدرعية

عادل الحربي(صدى):

أوضحت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أن ما نُشر في وسائل التواصل الإجتماعي عن وجود بئر في أحد الأملاك الخاصة في الدرعية باسم (بئر مانع المريدي)، هي معلومات غير دقيقة.

وأشارت في بيان لها اليوم الاثنين، إلى أن فريقاً من دارة الملك عبد العزيز قام بزيارة ميدانية لموقع البئر، واتضح أنه عبارة عن (قليب) عمقها الحالي خمسة أمتار وعرضها خمسة أمتار، وبطول ثمانية أمتار وتقع جنوب الدرعية وجنوب حي الطريف على حافة وادي حنيفة، وهي من ضمن مجموعة مزارع خاصة.

وبيّن الفريق أن هذا الموقع هو عبارة عن هبات – أي الأرض المنخفضة – وأنها ليست بئراً إطلاقاً، وأن هذا الموقع ليس من ضمن المنطقة التي عمّرها مانع المريدي من جهة، ولم تُشير المصادر إليها من جهة أخرى، كما أن معالم هذا الموقع لا يوحي بالقِدَم أو أنها كانت بئر على الإطلاق.