26 منشأة تفوز بجائزة الملك عبد العزيز للجودة في دورتها الرابعة

محمد السعران(صدى):

فازت 26 منشأة وطنية بجائزة الملك عبد العزيز للجودة من بينها 50% منشآت حكومية، 42% منشآت خاصة، و8% منشآت غير ربحية. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته الأمانة العامة للجائزة لإعلان نتائج الدورة الرابعة من منافساتها.

وقال معالي الأمين العام لجائزة الملك عبد العزيز للجودة د. سعد بن عثمان القصبي أن الجائزة تستهدف تحقيق التميز المؤسسي في منشآتنا الوطنية الحكومية والخاصة وغير الربحية، مشيراً إلى فتح المجال أمام القطاع الحكومي والقطاع غير الربحي يأتي تماشياً مع أهم أهداف الرؤية الطموحة للمملكة 2030 الرامية لتحقيق التميز في الخدمات الحكومية وتعزيز دور القطاع غير الربحي في التنمية المستدامة.

ونوّه د. القصبي عن أن الجائزة تحرص بشكل كبير على حوكمة عمليات التقييم والتحكيم لضمان الحيادية والعدالة في التقييم، حيث تشتمل مراحل التقييم على التقييم المكتبي الفردي ثم التقييم المكتبي الجماعي بالإضافة إلى الزيارات الميدانية ومن ثم تحكيم تقارير التقييم من قبل لجنة التحكيم لضمان عدالة التقييم.

وبيّن الأمين العام للجائزة أن المنشآت التي أبدت رغبتها بالتقدم في للجائزة وصلت إلى أكثر من 300 منشأة بزيادة أعلى من 200% عن الدورة السابقة، استكملت من بينها 134 منشأة متطلبات التقييم المكتبي، بينما وصلت 40 منشأة لمرحلة التقييم النهائي فازت منها بالجائزة 26 منشأة.

وأعلن د. سعد القصبي عن نتائج الدورة الرابعة من منافسات الجائزة، مشيراً إلى أن وزارة الصحة فازت عن فئة الوزارات في المستوى الفضي، فيما حلت 3 منشآت في فئة الهيئات الحكومية هي المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المستوى الفضي، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية في المستوى البرونزي.

فيما فازت جهتان عن فئة الجهات التابعة للوزارات هي وكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة بالمدينة المنورة في المستوى الفضي، وصندوق التنمية الصناعية السعودي في المستوى البرونزي، وفازت الجامعة الإسلامية عن فئة التعليم العالي الحكومي في المستوى الفضي، وحلت جامعة المجمعة وكلية طب الأسنان بجامعة الملك عبد العزيز في المستوى البرونزي ضمن نفس الفئة.

كما أعلن معالي الأمين العام لجائزة الملك عبد العزيز للجودة عن أن هناك 4 منشآت حكومية فازت بالجائزة في فئة القطاع الصحي الحكومي وهي مدينة الملك عبد الله الطبية بالعاصمة المقدسة في المستوى الفضي، ومستشفى الملك عبد الله بن عبد العزيز الجامعي في المستوى الفضي، ومستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام في المستوى الفضي، بينما جاءت مدينة الملك فهد الطبية في المستوى البرونزي، وفي فئة القطاع الصحي الخاص فاز مستشفى الموسى بالجائزة في المستوى الفضي.

وفي فئة المنشآت الإنتاجية الكبيرة فازت 5 منشآت هي شركة العبيكان كمبيبلوك المحدودة، و معمل تجزئة سوائل الغاز الطبيعي بينبع، والشركة العربية للبتروكيماويات (بتروكيميا) في المستوى الذهبي، بينما جاءت الشركة الشرقية للبتروكيماويات (شرق) وشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) في المستوى الفضي.

وقال الدكتور سعد القصبي أن مصنع العبيكان للمنتجات البلاستيكية فاز بالجائزة عن فئة المنشآت الإنتاجية المتوسطة في المستوى الفضي، وكذلك شركة العبيكان للطباعة والتغليف في المستوى البرونزي، فيما فازت شركة الاتصالات السعودية والشركة السعودية للكهرباء بالجائزة في المستوى الذهبي عن فئة المنشآت الخدمية الكبيرة، فيما فازت شركة درعة للتجارة بنفس الفئة في المستوى الفضي.

أما القطاع غير الربحي، فقد فازت جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية الخيرية بمنطقة مكة المكرمة عن فئة الجمعيات الخيرية في المستوى البرونزي، وفاز المعهد الوطني للتدريب الصناعي عن فئة المنشآت غير الربحية في المستوى البرونزي.