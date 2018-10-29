” مستشفى الأطفال ” بتبوك تؤكد على أهمية الرضاعة الطبيعية في الأشهر الستة الأولى

محمد السعران(صدى):

نصحت مستشفى الولادة والأطفال بتبوك الأمهات بضرورة الالتزام بالرضاعة الطبيعية للطفل المولود طوال الأشهر الستة الأولى من عمره مما يساعد على نموه والوقاية من نقص التغذية وتعزيز نماء الدماغ , مشيرة إلى أن الرضاعة الطبيعية تشكل اللقاح الأول الذي يُعطى للرضيع، فيزوده بالمضادات الحيوية البالغة الأهمية ويعزز مناعته.

جاء ذلك خلال مشاركة المستشفى في الاحتفال باليوم العالمي للرضاعة الطبيعية تحت شعار : “الرضاعة الطبيعية .. أساس لحياة أفضل” . وقد حرص قسم التثقيف الصحي بالمستشفى على رفع مستوى الوعي الصحي لدى الأمهات من خلال برامج التوعية المستمرة وتشجيع الأمهات على الرضاعة الطبيعية وتوفير والبرامج التدريبية حول كيفية القيام بعملية الرضاعة الطبيعية الناجح, وأهمية الغذاء الصحي والتعرف على أضرار الرضاعة الصناعية .