بالفيديو والصور.. سحب ” الرول ” النادرة تظهر في المملكة بالتزامن مع ” غدق “

علي القحطاني(صدى):

ظهرت سحب ” الرول ” التي تعد غريبة ونادرة جدًا، اليوم الاثنين، في عدة مناطق بالمملكة، وذلك بالتزامن مع الحالة المطرية ” غدق ” التي تشهدها المملكة هذه الأيام.

ووثَّق أحد المغردين على موقع ” تويتر ” ، مقطع فيديو لهذه السحب في شمال الرياض، فيما أوضح الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم، أن سحب الرول النادرة تظهر في حالة غدق المطرية بأكثر من موقع جغرافي.

وقال في تغريدة له : ” ‏سحب الرول غريبة ونادرة جداً، وتدعى بالسحب الأسطوانية أو السحب الأنبوبية، وهي سحب أفقية منخفضة ومنفصلة عن أي نوع من السحب المجاورة، وتتشكل بالقرب من الجبهات الباردة، وأحياناً مصاحبة للعواصف الرعدية ” .