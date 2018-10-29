الأرصاد تحذر المواطنين من هطول الأمطار الرعدية على عسير

أبها(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيه متقدم لمنطقة عسير اليوم الإثنين، حيث حذرت من استمرار هطول أمطار رعدية غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، قد يؤدي إلى جريان السيول.

وقالت الهيئة إن التنبيه يشمل ” محايل – خميس مطير – فرشاط- بارق والأجزاء المجاورة لها، موضحة أن الحالة ستنتهي في تمام الساعة 20:00اليوم الإثنين.

ويذكر أن الدفاع المدني حذر المواطنين والمقيمين من استمرار هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة.