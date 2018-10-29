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” الحصيني ” عن فيديو الفيضانات: توقعات مُبالغ فيها

” الحصيني ” عن فيديو الفيضانات: توقعات مُبالغ فيها
عادل الحربي (صدى):

رد عبد العزيز الحصيني الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة تسمية الحالات المناخية ، على الاستفسارات التي انهالت عليه عن مقطع فيديو منتشر لحالة الطقس، يبين فيه صاحبه توقعات الطقس بحدوث فيضانات متزامنة مع الحالة المطرية المُسماة بـ ” غدق “.

” وقال: هذه توقعات، والتوقعات في الغالب أنها تتغير، ومن غير المتوقع أن تصدق هذه التوقعات؛ لأنها توقعات مبالغ فيها.

‏وأضاف: متوقع -إن شاء الله- حدوث سيول على معظم المناطق في المملكة، كما نبه بالابتعاد عن الأودية والأماكن المنخفضة.


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