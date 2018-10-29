امرأة تفجر نفسها وسط العاصمة التونسية

تونس(صدى):

وقع انفجار اليوم في تونس العاصمة مما أدى إلى حالة من الفوضى والهلع عمت وسط العاصمة حالياً مع حضور أمني مكثف.

وذكرت وكالة الأنباء التونسية أنه من المرجح قيام إمرأة بتفجير نفسها باستعمال حزام ناسف حسب شهود عيان، دون أن تضيف أي معلومات أخرى عن الحادث.