زنا المحارم: فتاة تحمل من أخيها في شهرها الخامس

القاهرة(صدى):

خلف كل باب حكايات لا يعرفها سوى أفراد الأسرة الواحدة، بعضها بالخلافات الأسرية و التربية أو غيرها، ولكن في هذه الواقعة اختلف الوضع، فقد تقدم أب بالتوجه إلى قسم الشرطة للإبلاغ عن نجله الذي اتهمه بحمل شقيقته منه ، بعد أن أكد الأطباء حملها سفاحا.

تلقى قسم شرطة الباجور بمحافظة المنوفية بلاغاَ من عامل بشركة المياه بالقاهرة يتهم نجله بمعاشره شقيقته التي تبلغ من العمر ” 20 “عاماَ حتى حملت منه سفاحا في الشهر الخامس .

وعلى الفور تم احضار المشكو في حقه ، وبمواجهته بما نسب إليه أنكر و قال سبب اتهام والده له هو سوء سمعه أخته ، بينما قالت شقيقته أنه عاشرها معاشرة الأزواج أكثر من مره بمنزل والدها .