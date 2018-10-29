قصة الناجي الوحيد من الطائرة الإندونيسية المنكوبة 

جاكرتا(صدى):

روى مسافر إندونيسي تفاصيل مثيرة حول نجاته من الموت بأعجوبة من الطائرة الإندونيسية المنكوبة التي تحطمت في بحر جاوة، وعلى متنها 189 شخصا، قائلا إن سبب نجاته هو عدم لحاقه بموعد الرحلة.

وأضاف أنه بعد وصوله لمطار بانكا بيليتونغ في إندونيسيا الاثنين، على متن رحلة بديلة، بعد أن فوت موعد رحلته الأصلية التي تحطمت في بحر جاوة، لافتا إلى أنه الزحام المروري في العاصمة جاكرتا بالطريق إلى مطار سوقارنو هاتا الدولي، منعه من الوصول في الموعد المحدد، وأنقذ حياته.

ومن جانبها، أوضحت وكالة البحث والإنقاذ في إندونيسيا، أن الاتصال فقد بالطائرة بعد 13 دقيقة من إقلاعها، وقد تم العثور على حطامها في موقع فقد الاتصال بها.

وقيل إن الطيار طلب العودة للمطار بعد دقيقتين أو ثلاث فقط من الإقلاع ووافق مراقبو الحركة الجوية على طلبه.

وكانت الطائرة غرقت في مياه يتراوح عمقها بين 30 و35 مترا، وتم العثور على أغراض، مثل هواتف محمولة وسترات نجاة في المياه إلى جانب أشلاء.