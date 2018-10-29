” دار الضيافة ” و ” إبتسم أنت في نعمة ” يقيمان حملة توعوية عن سرطان الثدي بالرياض

محمد السعران(صدى):

واكبت شركة دار الضيافة، مالكة مطاعم سزلرهاوس، كانتون، تاكوهت، روما وَي، شاورماريتو وأرومة القهوة في المملكة، وصاحبة امتياز عدة ماركات عالمية مثل كوفي بلانيت و وينج ستوب وسينابون فعاليات الشهر العالمي للتوعية حول سرطان الثدي والذي يوافق شهر أكتوبر من كل عام، حيث شاركت مع فريق إبتسم أنت في نعمة التطوعي في حملة توعوية أقيمت في الرياض جاليري عن سرطان الثدي تضمنت نشر المعرفة والوعي الوقائي الذي يحد من انتشار مرض سرطان الثدي وتوضيح أبرز الطرق الوقائية لتفادي المرض من خلال تحسين نمط الحياة عبر ممارسة الرياضة والعادات الغذائية السليمة، إضافة إلى إجراء الفحوصات الدورية وتجنب استخدام الأدوية لفترات طويلة.

وعلق الأستاذ عبد الوهاب البدر على هذه المشاركة قائلاً: تتفاعل شركة دار الضيافة مع معظم الفعاليات والمناسبات الاجتماعية باستمرار ضمن الإمكانيات المتاحة للشركة وببرامج متعددة من منطلق دورها الفعال في خدمة المجتمع.

وأثنى الدكتور محمد شبلوط على دور الشركة في ما تقوم به من دعم لفريقهم التطوعي، كما شكر إدارة الرياض جاليري ممثلة بالاستاذ صالح المخلفي على تعاونهم في تنفيذ هذه الحملة.

الجدير بالذكر أن الشهر العالمي للتوعية حول سرطان الثدي يعد مبادرة عالمية تهدف لرفع مستوى الاهتمام بهذا المرض وتقديم الدعم اللازم للتوعية بخطورته والدعوة إلى الكشف المبكر عنه وعلاجه