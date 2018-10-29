رجل يقتل زوجته الثانية لنشرها صورة ” عارية ” لقرينته الأولى

القاهرة(صدى):

أقدم رجل في محافظة الجيزة المصرية على قتل زوجته الثانية التي تزوجها بشكل عرفي بعد 6 أشهر من انفصالهما بعد نشرها صورةً عارية لزوجته الأولى؛ مما أثار غضبه وحفيظته ودفعه إلى الانتقام منها.

ووصل بلاغًا إلى الشرطة بانبعاث رائحة كريهة داخل ” شقة ” ؛ حيث تمكنت قوة المباحث من كسر باب الشقة بمساعدة الأهالي، وعقب دخولهم الشقة عثروا على جثة السيدة الأربعينية ربة منزل، مقتولة في صالة ” الشقة ” ويبدو عليها آثار خنق.

ومن جانبه، سرد الجاني التفاصيل قائلًا: ” أنا مكانش قصدي أقتلها، هي السبب، نشرت صور عريانة لمراتي على النت عشان تفضحني أنا وهي، رحت أعاتبها عشان تشيل الصور ومرضيتش، مسكت فيها وخنقتها لحد ما ماتت في إيدي، نصيبها كده. ”

وأضاف الرجل الذي يبلغ من العمر 38 عامًا، موضحًا: ” كنت متجوزها عرفي من حوالي 6 شهور، وبعدين انفصلت عنها، وعشان هي مكانتش موافقة فضلت تطاردني وحاولت تفضحني.. بس هي ماتت. “