بالفيديو.. حادث تصادم مركبة مشرفات بتعليم الحدود الشمالية

نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول حادث تصادم لمركبة مشرفات اللغة العربية الزائرات لمنطقة الحدود الشمالية لحضور لقاء قسم اللغة العربية الذي تنظمه إدارة تعليم الحدود الشمالية بعرعر.

وأثار المقطع المتداول موجة من الغضب والاستياء بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة بسبب السرعة الزائدة لقائدي المركبتين في ظل عدم وجود مطبات أو إشارة مرور، مما يعرض حياة المواطنين والمقيمين للخطر.

ومن جانبه، علق مغرد على المقطع المتداول، قائلا: ” كل سواق أغبى من الثاني يا أخي تقاطع حتى لو مافيه إشارة ضوئية او مطبات تهدئة فيجب تخفيف السرعة “.

وقال مغرد آخر إن هذا التقاطع خطر جداً ويجب على الجهات المعنية وضع إما مطبات تهدئة أو إشارة ضوئية لحماية أرواح الأبرياء، بينما شدد مغرد ثالث على ضرورة محاسبة يجب السائقين لتهورهم.

وفي السياق نفسه، أصدرت إدارة تعليم الحدود الشمالية بيانا عاجلا تشير فئة إلى الفيديو المتداول بشأن حادثة إحدى سيارة الإدارة تؤكد أن جميع المشرفات بالسيارة والسائق بصحة جيدة ولاتوجد أي إصابة بينهم.

وأوضحت أنه تم إتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمثل هذه الحالة من قبل المعنيين بالإدارة وبمتابعة من المدير العام.