وزير التجارة والاستثمار يكرم رجال الرقابة الميدانية بمختلف مناطق المملكة

محمد السعران(صدى):

كرم معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي اليوم بمقر الوزارة في الرياض رجال الرقابة الميدانية على الجهود التي بذلوها في حماية المستهلك خلال الفترة الماضية، إضافة إلى المواطنين المبلغين عن المخالفات التجارية والمهتمين بحقوق المستهلك.

وأعرب الدكتور القصبي عن فخره واعتزازه بما حققه رجال الرقابة الميدانية الفترة الماضية، مشدداً على أهمية بذل المزيد من الجهد والعطاء، وتطبيق الأنظمة بحق جميع المتورطين في قضايا الغش والتستر التجاري والتقليد وغيرها من الممارسات الخاطئة.

وأكد معاليه خلال حفل تكريم رجال الرقابة والمواطنين المبلغين والمهتمين بحقوق المستهلك على أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتكامل الجهود، مبيناً أن المواطن والقطاع الخاص شريكان للجهات الحكومية في العمل الرقابي وحماية المستهلك.

وأعلنت الوزارة خلال حفل التكريم عن مبادرة (شركاء المستهلك) التي تهدف إلى تعزيز أعمال حماية المستهلك لدى المنشآت التجارية، وتأتي ضمن برامج التحول الوطني 2020، وبرامج الشراكة مع القطاع الخاص.

وبدأت الوزارة بالعمل مع مجموعة من الشركات الوطنية الكبرى عبر برامج وخطط نوعية لحماية المستهلك، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة له.

وتعمل المبادرة على إطلاق حملات توعوية لرفع الوعي وزيادة رضا المستهلك عن السوق والمنتج المحلي، وتحفيز منشآت القطاع الخاص للقيام بدور أكبر في معالجة الشكاوى والبلاغات والتفاعل معها وحلها في زمن قياسي.

وكشفت الوزارة أن جهود الرقابة الميدانية خلال التسعة أشهر الماضية من 2018 ساهمت في ضبط أكثر من (34) مليون سلعة مخالفة تبلغ قيمتها التقديرية نحو (467) مليون ريال، وقامت الفرق الرقابية بـ (186) ألف زيارة تفتيشية لمنشآت تجارية، وضبطت (1,371) قضية غش تجاري، وأحيلت للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية حيالها. فيما تلقى مركز البلاغات (1900) خلال التسعة أشهر الماضية أكثر من مليون استفسار وبلاغ تجاري.

وكرم معالي وزير التجارة والاستثمار بنهاية الحفل (83) مراقباً ومراقبة من مختلف مناطق المملكة ومواطنين مبلغين عن مخالفات تجارية نوعية ومهتمين بحقوق المستهلك.

واستعرضت الوزارة خلال حفل التكريم أبرز المنجزات والضبطيات النوعية واحتفت بجهود رجال الرقابة ودورهم في الكشف عن حالات الغش التجاري والتستر والتقليد، وإحباط تصريف ملايين السلع والمنتجات الفاسدة أو المقلدة للأسواق، ودورهم أيضاً في تطبيق الأنظمة التي تعزز حماية المستهلك من الممارسات الخاطئة.

يشار إلى أن وزارة التجارة والاستثمار تهتم بتكريم رجال الرقابة الميدانية المميزين على مستوى مناطق المملكة، إضافة إلى المبلغين عن المخالفات التجارية الذين تقدموا ببلاغات أسفرت عن ضبطيات نوعية، حيث كرمت الوزارة تزامناً مع اليوم العالمي لحماية المستهلك في مارس الماضي (100) مبلغ ومبلغة من المبلغين المميزين في مقار عملهم، بعد أن حصلوا على أعلى النقاط والأوسمة في تطبيق (بلاغ تجاري).

كما قدمت الوزارة مكافآت مالية لمجموعة من المواطنين خلال العام الجاري بعد صدور أحكام قضائية لمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري، وتنص المادة الـ 11 من نظام مكافحة الغش التجاري على منح كل من يبلغ عن حالة غش تجاري 25 في المائة من قيمة الغرامة بعد صدور الحكم القضائي.

فيديو يبرز أبرز منجزات الغش التجاري خلال 9 أشهر: