رغم التكهنات برحيله لوبيتيجي يقود مران ريال مدريد

حامد العمري(صدى):

قاد المدرب الإسباني جولين لوبيتيجي اليوم الإثنين مران الفريق الأول لكرة القدم لريال مدريد الإسباني ، والذي قد يكون حصته التدريبية الأخيرة مع هذا النادي ، حيث سيقرر على الأرجح خلال الساعات القليلة المقبلة الإطاحة بالمدير الفني الشاب بعد سقوطه أمس بنتيجة 5 / 1 أمام برشلونة.

وأقيم المران خلف الأبواب المغلقة، ولكن الموقع الرسمي للنادي كشف عن بعض تفاصيل الحصة التدريبية بالإشارة إلى لوبيتيغي.

وقال موقع النادي الملكي: ” استعان لوبيتيغي بلاعبين من قطاع الناشئين، كريتسو واليكس ” ، وحرص ريال مدريد على عدم إدراج أي صورة بجانب خبر التدريبات تضم المدرب الحالي للفريق.

ومنذ انتهاء مباراة كلاسيكو الكرة الإسبانية الليلة الماضية، ثارت العديد من التكهنات حول احتمالية غياب لوبيتيغي عن مران اليوم الصباحي لريال مدريد، ولكن يبدو أن إدارة النادي أصرت على ضرورة قيامه بقيادة التدريبات.

وخلال الساعات القليلة المقبلة سيعقد مجلس إدارة ريال مدريد اجتماعا لاتخاذ قرار بشأن لوبيتيغي، حيث من المتوقع أن تتم إقالته.