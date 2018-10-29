بعد 22 عاما.. امرأة تقتل زوجها لرغبته في الزواج للمرة الثانية

القاهرة(صدى):

قامت سيدة مصرية بقتل زوجها بعد 22 عامًا من الزواج؛ بسبب رغبة زوجها في الزواج للمرة الثانية.

وبالتطرق للتفاصيل، قالت القاتلة أن زوجها حاول الزواج بأخرى وأنها رفضت، كما قام بنقل المفروشات من الشقة وهددها ببيع المنزل بحجة عدم ملكيتها لأي شيء فيه.

وعن ارتكابها الواقعة، ذكرت الزوجة أن زوجها تعدى عليها بالضرب ذات مرة، لتقم بالاستعانة بسلك وفيشة كهرباء وتوصلهم بجسده بعد توصيلها بالكهرباء، مما أسفر عن وفاته؛ لتحصل بعدها على حكم بالسجن المؤبد.