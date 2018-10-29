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بالفيديو.. طفلان يتلوان القرآن مع حفظ رقم الأية والسورة

بالفيديو.. طفلان يتلوان القرآن مع حفظ رقم الأية والسورة
جاكرتا(صدى):

انتشر مقطع فيديو لطفلان ، وهم يتلوان القرآن بطريقة محترفة كأنهم يقرآن القرآن وكأن المصحف أمامهما، مع حفظ رقم الآية و اسم الصفحة.

و يسمى الطفلان ” أحمد ، و كامل” ، وهما يتيمان من جنسية أندويسية ، و يدرسان في أحد المعاهد الدينية لتحفيظ القرآن.

يذكر أن الطفلان اختبرهما رئيس الجامعة الإسلامية بولاية منسوتا الشيخ ” وليد إدريس ” ، وأكد أنها يستطيعان قراءة القرآن من أي صفحة تحدد لهما ومن قدرات الطفلين في الحفظ أنهما يستطيعان القراءة من أي صفحة تُحدد لهما. .


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