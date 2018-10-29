بالفيديو.. طفلان يتلوان القرآن مع حفظ رقم الأية والسورة
انتشر مقطع فيديو لطفلان ، وهم يتلوان القرآن بطريقة محترفة كأنهم يقرآن القرآن وكأن المصحف أمامهما، مع حفظ رقم الآية و اسم الصفحة.
و يسمى الطفلان ” أحمد ، و كامل” ، وهما يتيمان من جنسية أندويسية ، و يدرسان في أحد المعاهد الدينية لتحفيظ القرآن.
يذكر أن الطفلان اختبرهما رئيس الجامعة الإسلامية بولاية منسوتا الشيخ ” وليد إدريس ” ، وأكد أنها يستطيعان قراءة القرآن من أي صفحة تحدد لهما ومن قدرات الطفلين في الحفظ أنهما يستطيعان القراءة من أي صفحة تُحدد لهما. .
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 33673 ] نشر منذ 49 دقيقة
ماشاء الله تبارك الرحمن