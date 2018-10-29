وظائف شاغرة للجنسين في إدارة تعليم المجمعة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت إدارة التعليم بالمجمعة عن عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديين من الجنسين، من المجيدين للقراءة والكتابة، حتى حاملي الثانوية العامة، بمسمى مستخدم ومراسل وسائقين على بند الأجور ومستخدمات لمدارس البنات.

ويبدأ التقديم للوظائف التي اشترطت الإدارة أن يكون المتقدمين لها لديهم القدرة على أدائها، بداية من اليوم 20/2/1440هـ، حتى يوم 30/2/1440هـ.

كما يشترط على المتقدمين ان يكونوا من أبناء المنطقة التي يتواجد بها العمل، ويثبت ذلك من خلال أوراق رسمية تؤكد السكن في مقر الوظائف، على ألا يتجاوز سن المتقدمين 50 سنة، ولا يقل عن 18 عاما، وأن يجتاز جميع الفحوصات المطلوبة، والمقابلة الشخصية.

وبالنسبة للسائقين، يجب على المتقدم ان يحمل رخصة عمومي لسائقي العمومي، ورخصة خصوصي لسائقي الخصوصي، وتكون سارية، وغير منتهية.