بالصور.. واقعة تقشعر لها الأبدان.. جدة تضع حفيدتها حية داخل الفرن

واشنطن(صدى):

في واقعة تقشعر لها الأبدان، قامت امرأة أمريكية بوضع حفيدتها البالغة من العمر 20 شهرًا فقط، داخل الفرن وهي لا تزال على قيد الحياة.

وبالتطرق للتفاصيل، عُثر على جسد الطفلة محروقا ومطعونا بمنزل جدتها، حيث أرجعوا سبب الوفاة لاستنشاق الهواء الساخن من الفرن والطعنات بجسدها، وهو ما أكد أن الطفلة كانت لا تزال على قيد الحياة عندما وضعت بالفرن.

وحضرت الجهات الأمنية لموقع الجريمة، بعد أن استدعى شقيق المتهمة الشرطة فور عثوره على الجسد داخل الفرن، ولم يتم الكشف حتي الآن عن السبب وراء ارتكاب الجريمة.

يُذكر أن عشرات المحتجين نظموا وقفة أمام المحكمة؛ للتضامن مع الطفلة.