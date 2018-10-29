بالصور.. أم تتفاجأ بـ ” إبرة ” داخل حفاض وضعته لطفلها

لندن(صدى):

عثرت سيدة تدعى ” كايلي ” تعيش بغرب ميدلاندز البريطانية، على ” إبرة ” داخل حفّاض وضعته لطفلها الصغير الذي يبلغ عمره عامين.

وأوضحت الأم أنها لاحظت عدم شعور طفلها بالرّاحة بعد أن وضعت له الحفاض، فقامت بخلع حفاضه لتجد إبرَة مدبَّبة تخرجُ منه.

وأشارت الأم الغاضبة إلى أن الحفاضات اشترتها من متجرٍ محلّي بدلًا من المكان التي اعتادت شراءها منه وكانت النتيجة خدوشًا حمراء على جسدِ طفلها؛ حيث نصحت الأمهات بفحصِ الحفاض جيدًا قبل وضعه للأطفال.