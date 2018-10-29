بالصور.. القبض على 47 مخالفا يديرون مصنعا للعبايات المقلدة بمكة

عادل الحربي(صدى):

أجرت شرطة العاصمة المقدسة حملة أمنية قبل فجر اليوم الاثنين، على عدد من الأحياء، كما نفذت قوة الضبط الميداني حملة أمنية بعد منتصف ليلة البارحة على ثلاثة مواقع هي النكاسة وموقع بالزاهر والبياري.

وفي السياق نفسه، تمكنت الحملة من ضبط 47 مخالفًا لا يحملون أوراقًا ثبوتية من جنسية آسيوية وأفريقية، كما عثر بأحد المواقع على مصنع لتصنيع العبايات المقلدة واستخدام ماركات مقلدة، واتخاذ بعض المنازل مقرًا للمصنع ؛ حيث تم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص وتسليم العمالة المخالفة بموجب محاضر رسمية لمركز الإيواء الشميسي.

يأتي ذلك بالإضافة إلى تسجيل أرقام عدادات الكهرباء للمنازل التي كان يقطنها المخالفون وقطع الكهرباء عنها، تمهيدًا لطلب أصحابها وتطبيق العقوبات بحقهم في إيواء وتسكين المخالفين لنظام الإقامة والعمل.