فيديو صادم لزرافة تحاول حماية صغيرها من ضباع جائع

كيب تاون(صدى):

كشف مقطع فيديو صادم بمحمية طبيعية بجنوب أفريقيا، زرافة تحاول حماية طفلها من ضباع جائعة؛ حيث ظهر الصغير يركض خائفًا من شيء ما.

وأظهر الفيديو، الذي نشرته صحيفة الديلي ميل البريطانية، والدته وهي تذهب إليه بعد ما لاحظت وجود ضباع حوله، و لكن بعد لحظات تبين أن الصغير مصاب إصابة بالغة في ساقه.

وحاولت الأم باستماتة الدفاع عن صغيرها؛ فيما اقترب منهما ليتفقد فريسته لكن خاف من الأم التي إن ركلته بخفها مات فورًا ولكن جلس بين رفاقه في الظل منتظرًا اللحظة المناسبة؛ بينما أكد البعض أن إصابة الصغير بالغة وإن نجا من الضباع لن ينجو من الوحوش الأخرى.