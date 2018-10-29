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ميركل تتخلى عن رئاسة حزبها بعد نكسة انتخابية قاسية

ميركل تتخلى عن رئاسة حزبها بعد نكسة انتخابية قاسية
برلين(صدى):

ذكرت مصادر مطلعة أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تتخلى عن رئاسة حزب الاتحاد الديموقراطي المسيحي في ديسمبر المقبل، لكنها ستستمر في مهمتها مستشارةً للبلاد، بعد نكسة انتخابية قاسية.

وأوضحت أن ميركل لن تترشح لرئاسة الحزب، وجاء ذلك في الوقت الذي يعتزم الرئيس الأسبق للكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، فريدريش ميرتس، الترشح لشغل منصب رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي.


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