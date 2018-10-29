” البنوك ” تكشف عن أبرز أساليب الاحتيال وطرق الحماية.. وتحذر من أمر خطير

علي القحطاني (صدى):

أكد المتحدث باسم البنوك طلعت حافظ أن 70% من عمليات الاحتيال مصادرها من خارج المملكة، محذرا المواطنين والمقيمين من الوقوع ضحايا لهذه العمليات.

ولفت إلى أنهم تلقوا الكثير من البلاغات من متضررين حول عمليات احتيال تعرضوا لها، وبعضها ” شروع في الاحتيال ” ، وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

وأوضح أن طرق وأساليب الاحتيال تتغير وتتنوع في كل مرة، وتكثر خلال مواسم الإجازات والسفر خاصة إلى الخارج، مشدداً على ضرورة الحرص على عدم إفشاء الأرقام السرية لأي شخص كان، وعدم إجراء تعاملات مع جهات غير مرخص لها، أو مواقع تسوق إلكترونية غير موثوقة عند الشراء، وذلك لضمان عدم تسرب أو سرقة البيانات الخاصة بالعميل.

وحث الجميع بالحرص على تغيير الأرقام السرية للبطاقات بعد كل فترة، وخاصة عند العودة من خارج المملكة، لافتا إلى أبرز طرق الاحتيال ادعاء مصادر مجهولة أنها جهات رسمية، وتطلب من العميل إفشاء بيانات بطاقاته الائتمانية أو الأرقام السرية لحساباته المصرفية، بحجة تحديث بياناته أو فوزه بجائزة.