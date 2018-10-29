مواطنون يستقطعون من مكأفاتهم الشهرية لأجل زميلهم السوري بالجامعة

نايف السالم(صدى):

بادر مواطنون إلى تقديم المساعدة لزميلهم ” سوري الجنسية ” ؛ وذلك في السنة التحضيرية بإحدى الجامعات بالمملكة، ليأخذ مكافأة شهرية أسوة بهم.

وروى أحد المواطنين التفاصيل وأوضح أن أخاه يدرس في السنة التحضيرية، ويبلغ عدد الطلاب في الشعبة 58 طالبًا جميعهم سعوديون تسري لهم مكافآت قدرها 925 ريالاً.

وأشار ” المواطن ” إلى أن زميلهم السوري على الأرجح ضمن برنامج المنح الداخلية والخارجية الذي توفره الجامعات لغير السعوديين كان لا يأخذ مكافأة، وهو الأمر الذي دفع زملاءه للتدخل.

حير قرر عدد كبير منهم استقطاع 25 ريالاً من مكافأتهم وتقديمها لزميلهم، حتى صار يصله مبلغ 1200 ريال شهريًا.