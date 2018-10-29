بالفيديو.. متحدث البنتاجون السابق: العلاقات السعودية الأمريكية أكبر من القضايا العابرة

نايف السالم(صدى):

أكد جي دي جوردن، المتحدث باسم البنتاجون السابق ومدير الأمن القومي الأمريكي خلال حملة الرئيس الحالي دونالد ترامب، أن العلاقات السعودية الأمريكية تاريخية ومن أهم العلاقات في العالم، قائلًا: ” نحتاج بعضنا البعض اقتصاديًا ودبلوماسيًا. ”

وأوضح متحدث البنتاجون السابق، أن العلاقات الأمنية بين أمريكا والمملكة هامة جدًا من أجل استقرار هذا الجزء من العالم، كما علّق على قضية وفاة المواطن الصحفي جمال خاشقجي في مدينة إسطنبول التركية، مؤكدًا أن أمريكا تحتاج إلى المملكة في مواجهة إيران التي سيتم تطبيق العقوبات عليها بعد إسبوعين، كما أن العلاقات السعودية الأمريكية أكبر من أن تؤثر فيها قضية عابرة.

وفي سياق متصل، أشار ” دي جوردن ” إلى أن واشنطن بوست تعمل كذراع للحزب الديمقراطي؛ حيث ساهمت في تسريب جرائم ضده من تحقيق فيدرالي دون أي دليل وهو أمر غير حقيقي؛ مؤكدًا أن الصحيفة تلفق الأكاذيب والتهم، متابعًا: ” خاشقجي كان صاحب عمود رأي في واشنطن بوست وبالتالي لا أعتبره صحفيًا بل ناشطًا سياسيًا وكان يمارس لعبةً خطيرة. ”

وقال ” دي جوردن ” أن أمريكا تحتاج إلى المملكة لاستكمال الحرب ضد الإرهابيين وعلى رأسهم جماعة الإخوان المسلمين التي كان ” خاشقجي ” يدافع عنهم ويمجد فيهم، مضيفًا: ” يجب مواصلة الحرب ضد الجماعات الإرهابية مثل جماعة الإخوان التي تشكل خطرًا على أمريكا.. والإعلام اليساري مثل واشنطن بوست يقوضون صورة أمريكا ولا يحبون السعودية. ”