بالفيديو.. تفاصيل جديدة عن حريق مبنى الأحوال المدنية بالدمام.. ولا إصابات

الدمام(صدى):

باشرت فرق الدفاع المدني، اليوم الاثنين، حريقًا اندلع في مبنى الأحوال المدنية بمدينة الدمام الواقع بحي الاتصالات؛ حيث تم إخلاء جميع الموظفين والمراجعين من المبنى.

وفي السياق نفسه، كشفت مصادر، أن الحريق وقع في القسم النسائي في المبنى، وتحديدًا تحت السلم في تجمع المكيفات؛ مؤكدةً أنه لم يتم وقوع أي إصابات؛ حيث تم إفساح المجال للموجودين داخل المبنى في الطرق المؤدية للموقع وتقديم المساعدة من قبل الأهالي والجهات التي باشرت الحادث.

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