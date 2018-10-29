هيئة حقوق الإنسان تحذر من النشر في هذه المحظورات

حمود العنزي(صدى):

أكدت هيئة حقوق الإنسان أن حرية الرأى مكفولة للجميع شريطة عدم النشر في عدة محظورات وتشمل ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة النافذة، أو ما يدعو إلى الإخلال بأمن البلاد أو نظامها العام، أو يخدم مصالح أجنبية.

ولفتت إلى أنه يحظر التعرض أو المساس بالسمعة أو الكرامة أو التجريح أو الإساءة الشخصية إلى مفتي عام المملكة أو هيئة كبار العلماء أو رجال الدولة أو أي من موظفيها أو أي شخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة.

وقالت الهيئة أن قائمة الحظر تشمل نشر ما يحث على الجريمة أو يضر بالشأن العام أو نشر وقائع تحقيقات دون إذن الجهات النظامية .