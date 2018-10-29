الرئيس الفلسطيني لترامب: أنت تتحدث بوقاحة عن عدد اللاجئين

القدس المحتلة(صدى):

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن على تزايد أعداد اللاجئين الفلسطينيين إلى 6 ملايين رغم تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن عددهم 40 ألف فقط .

وقال ” أبو مازن ” : ترامب يقول بكل وقاحة أن عددهم 40 ألف فقط يخرب بيتك ، مضيفاً قضية اللاجئين لن تنتهي .

وأشار الرئيس الفلسطيني مخاطبًا أعضاء المجلس المركزي أن حركة حماس تخدم بشدة مصالح الولايات المتحدة من خلال رفضهم التخلي عن السيطرة على قطاع غزة فهم يخدمون الأعداء ، ويريدون إقامة شبه دولة في غزة وحكم ذاتي في الضفة الغربية .

وتابع إنهم قدموا كل صفقة العمر التي يتحدثون عنها ولم يبق منها شيء ، لافتاً إلى أن الفلسطينيين أمام لحظة تاريخية يجب أن ينتبهوا إليها جيّدًا.