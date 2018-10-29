بالفيديو.. عماني يتغزل في حليمة بولند يثير غضب ” السوشيال ميديا “
أبدا كثير من متابعي الإعلامية الكويتية حليمة بولند استيائهم من حوار لها عبر حسابها بتطبيق سناب شات مع أحد المعجبين من سلطنة عمان، ووصفوه بالمبالغة والتجاوز للعقل والدين، من أجل إرضائها ومجاملتها.
ورد المعجب بحليمة في الفيديو الذي نشرته على حسابها، فقال لها إن “السلطنة عانت من امتناع المطر طويلا”، قبل أن يبالغ في الإطراء عليها، وقال إن المطر جاء إليهم مع قدومها، “رغم اداء صلاة الاستسقاء لعامين دون جدوى”.
وظهر حليمة سعيدة بكلامه، وردت قائلة: “الحمدلله رب العالمين رزق الله يخليكم”، لتبدأ الانتقادات على الفيديو، والاتهامات لحليمة بدفع الاموال لمعجبيها لقول مثل هذا الكلام، الذي وصفه كثير من المعلقين بالمخالف دينيا.
وقال أحد المعلقين: “أستغفر الله وأتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله، كيف يتجرأ ويقول هذا الكلام، المطر بيد رب العالمين وبس”، بينما قالت أخرى: “أحسها تعطيهم فلوس عشان يمدحونها أشك أنها تطلب منهم المدح والتصوير”.
الشيخ جويعد[ عدد التعليقات: 324 ] نشر منذ 26 دقيقة
لاتجي ياحجه عندنا الله يهني العمانيين بك احنا مانباك خالص تنشفي القطر يرحم امك نبي مطر مانبي كل شوي واحنا نصلي استسقاء نتمنى يزلبوها بالشلوت ام دهن عود مغشوش
ابو منار[ عدد التعليقات: 57 ] نشر منذ 4 دقائق
العماني داخل من مكينة لامبرجيني