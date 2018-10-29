شراء تصاميم أستون مارتن فانكويش مقابل 25 مليون دولار

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

على مر التاريخ ، تم إعادة عدد من السيارات القديمة من قبل شركات أخرى والمؤكد هو أن السيارات مثل دولريان DMC-12 و BOGatti EB110 حققتا حالة شبه أسطورية أما الجيل الثاني من أستون مارتن فانكويش فلم يفعل ذلك.

ولكن على عكس دولريان ، كات “فانكويش” الجديدة سيارة جيدة ، لكن ما يصيب بالحيرة هنا أن مشتري غير معروف دفع 20 مليون جنيه إسترليني أو حوالي 25.6 مليون دولار بأسعار اليوم للحصول على التصميمات والأدوات اللازمة لانتاج السيارة التي تم استبدالها من قبل أستون مارتن بموديل DBS Superleggera الجديد في وقت سابق من هذا العام.

وبالإضافة إلى الرسومات ومعدات التصنيع ، شملت عملية الشراء 18 شهراً من الاستشارات والدعم من أستون مارتن.

وفي حين أن الكشف عن عملية البيع الغريبة نوعا ما جاء مؤخرا ، ولكن حدث البيع نفسه في الواقع في يونيو الماضي ، وتم الكشف عنه عميقًا خلال الاكتتاب العام الأولي لشركة أستون مارتن .

ولم يكشف صانع السيارات الرياضية البريطاني عمن باعها له ، لكن تقارير أشارت إلى أن عملاق السيارات الصيني “جيلي” يمكن أن يكون الطرف الغامض.

وقد اشترت جيلي شركة لوتس البريطانية المتخصصة في السيارات الرياضية العام الماضي ، وأعلنت عن خطط لاستثمار أكثر من مليوني دولار في الشركة .

والمشتري الأكثر احتمالاً الذي تقترحه التقارير هو شركة تعديل مثل مانسوري الذي يركّز أعماله حول تعديل السيارات الفارهة.