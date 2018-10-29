إنهاء عقود أكثر من 71% من الوافدين العاملين على وظائف حكومية

نايف السالم(صدى):

أصدر مجلس الوزراء قرار ” رقم 74 ” ، والذي بدوره أنهى عقود أكثر من 71% من الوافدين العاملين على وظائف حكومية.

حيث ستتولى وزارة الخدمة المدنية إشغال الوظائف في الأجهزة الحكومية بالمواطنين المؤهلين وتغطية احتياجات تلك الجهات من بعض التخصصات؛ وذلك بعد التأكد من عدم وجود من يشغلها من المواطنين .

وفي ذات السياق، فإن وزارة الخدمة المدنية أوضحت في إحصائية لها أن وظائف التعليم والصحة مازالت تستقطب العاملين الوافدين؛ لتشكل ما نسبته 99.5% من الوظائف الحكومية.

حيث بلغ عدد المتعاقدين من الوافدين في الأجهزة الحكومية خلال العام 2017 نحو 895 موظفًا منهم 891 يعلمون في ” التعليم والصحة ” ، فيما يعمل 4 فقط في الأجهزة الحكومية الأخرى.

يُذكر أن عدد الموظفين السعوديين في الخدمة المدنية يبلغ بنهاية الربع الأول من العام الجاري 1178328 موظفًا يشكل الأجانب منهم 26.85 ألف رجل، و23.9 ألف امرأة من إجمالي الموظفين بالخدمة المدنية.