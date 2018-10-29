حقيقة نشوب حريق في مجمع بنات ثلوث المنظر.. و ” تعليم محايل ” تصدر بيانا

أبها(صدى):

كشفت إدارة تعليم محايل حقيقة نشوب حريق محدود في مجمع البنات بمركز ثلوث المنظر، قائلة: ” غير صحيح ما تم تداوله عن نشوب حريق محدود في مجمع البنات بمركز ثلوث المنظر، وما رافقه من إخلاء للطالبات بعد مباشرة الدفاع المدني والهلال الأحمر الحادث الخميس الماضي “.

وأوضحت ” تعليم محايل ” في بيان لها أن ما حدث لا يعدو كونه تعليقاً في جرس الإنذار؛ بسبب عبث بالكواسر التحذيرية، لافتة إلى أن القسم المختص وقف على الموقع في حينه وقام باتخاذ اللازم.

ونوهت إلى أن المدرسة أخليت من قبل القائدة كإجراء احترازي؛ تحسباً لأي طارئ، وحفاظاً على سلامة الطالبات ومنسوبات المجمع.

وفي السياق ذاته، نفى الدفاع المدني والهلال الأحمر في محافظة بارق تلقيهما أي بلاغ، وأنه لم يتم الانتقال إلى الموقع من قِبلهما كما جرى تداوله.