عقوبات مهينة لمن يتجاهل حفل الزفاف في هذه القرية

أنقرة(صدى):

استطاعت قرية ديميرشي التركية التي تقع في مقاطعة مانيسا الغربية ،من الحفاظ على تراثها الذي يفرض عقوبات غريبة على أقارب العريس الذين لا يحضرون حفل الزفاف أو يقدمون الهدايا .

و يقوم أقارب وأصدقاء العروس بزيارة بيوت أقارب العريس ودعوتهم وعلى من لا يلبي تقع العقوبة ،

حيث يتمّ إلقاؤهم في الماء في حوض صغير وسط البلدة، أو إجبار المعاقب على ركوب الحمار بشكلٍ معاكس، أو جعل المتخلفّين يركضون حفاة في ساحة القرية.

ووفقاً لرئيس البلدية سلامي سلجوق فإن الأهالي يمضون وقت طريف ولا يغضب أحد من هذه العقوبات