عقوبات مهينة لمن يتجاهل حفل الزفاف في هذه القرية
استطاعت قرية ديميرشي التركية التي تقع في مقاطعة مانيسا الغربية ،من الحفاظ على تراثها الذي يفرض عقوبات غريبة على أقارب العريس الذين لا يحضرون حفل الزفاف أو يقدمون الهدايا .
و يقوم أقارب وأصدقاء العروس بزيارة بيوت أقارب العريس ودعوتهم وعلى من لا يلبي تقع العقوبة ،
حيث يتمّ إلقاؤهم في الماء في حوض صغير وسط البلدة، أو إجبار المعاقب على ركوب الحمار بشكلٍ معاكس، أو جعل المتخلفّين يركضون حفاة في ساحة القرية.
ووفقاً لرئيس البلدية سلامي سلجوق فإن الأهالي يمضون وقت طريف ولا يغضب أحد من هذه العقوبات
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 37236 ] نشر منذ 3 ساعات
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 57187 ] نشر منذ 24 دقيقة
ههههههههههههههههههه ,,
,, تهاويل ,,
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 33685 ] نشر منذ 16 دقيقة
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مساكين
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الركوب على الحمار بالمقلوب
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وطيغه